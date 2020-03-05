Американский суд вступился за мигрантов, напомнив властям о Конституции

Американский суд штата Аризона вынес решение в пользу беженцев, содержащихся в переполненных пограничных центрах содержания под стражей в нечеловеческих условиях.

Решением суда властям теперь запрещено содержать мигрантов в "приграничных накопителях" дольше 48 часов.

Судья Дэвид Бери, который вел процесс "беженцы против властей США" признал, что пограничные патрульные службы содержат задержанных в крайне бесчеловечных и антисанитарных условиях, чем нарушают Конституцию свое страны".

"Видеонаблюдение показывает, что переполненность настолько велика, что иногда задержанным негде сидеть, а тем более лежать: задержанные (в том числе дети) спят в туалетных кабинках из-за нехватки места; задержанные (в том числе матери с детьми) вынуждены перелезать через скамейки, чтобы добраться до туалетов и питьевой воды; а задержанные вынуждены спать сидя", — отметил федеральный судья.

Что изменится после решения суда

Теперь американские таможенники и пограничники в Аризоне, задержав мигрантов, обязаны

предоставить кровать, одеяло, душ, питьевую еду и воду

обеспечить проведение медосвидетельствования для каждого мигранта, который провел "в заключении" более 48 часов.

"Сегодняшнее решение является огромной победой для общин во всем мире, которые мужественно борются за защиту человеческого достоинства и прав, закрепленных в нашей Конституции", — сказал адвокат Национального центра иммиграционного права Альваро Уэрта.

Откуда в Америку идут мигранты

Основной поток беженцев направляется в США из соседней Мексики. Люди пытаются спастись в благополучной стране от хронической нищеты и жестокого бандитского насилия в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе.

"Согласно статистике, в прошлом году количество желающих пересечь границу доходило временами до 4-5 тысяч человек в сутки, — сообщает PressTV. — сейчас их количество стало меньше процентов на 70. Это следствие политики президента Дональда Трампа по ограничению иммиграции в США".