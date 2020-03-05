Американский суд вступился за мигрантов, напомнив властям о Конституции

Американский суд штата Аризона вынес решение в пользу беженцев, содержащихся в переполненных пограничных центрах содержания под стражей в нечеловеческих условиях.
Решением суда властям теперь запрещено содержать мигрантов в "приграничных накопителях" дольше 48 часов.
Судья Дэвид Бери, который вел процесс "беженцы против властей США" признал, что пограничные патрульные службы содержат задержанных в крайне бесчеловечных и антисанитарных условиях, чем нарушают Конституцию свое страны".
"Видеонаблюдение показывает, что переполненность настолько велика, что иногда задержанным негде сидеть, а тем более лежать: задержанные (в том числе дети) спят в туалетных кабинках из-за нехватки места; задержанные (в том числе матери с детьми) вынуждены перелезать через скамейки, чтобы добраться до туалетов и питьевой воды; а задержанные вынуждены спать сидя", — отметил федеральный судья.
Теперь американские таможенники и пограничники в Аризоне, задержав мигрантов, обязаны
"Сегодняшнее решение является огромной победой для общин во всем мире, которые мужественно борются за защиту человеческого достоинства и прав, закрепленных в нашей Конституции", — сказал адвокат Национального центра иммиграционного права Альваро Уэрта.
Откуда в Америку идут мигранты
Основной поток беженцев направляется в США из соседней Мексики. Люди пытаются спастись в благополучной стране от хронической нищеты и жестокого бандитского насилия в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе.
"Согласно статистике, в прошлом году количество желающих пересечь границу доходило временами до 4-5 тысяч человек в сутки, — сообщает PressTV. — сейчас их количество стало меньше процентов на 70. Это следствие политики президента Дональда Трампа по ограничению иммиграции в США".
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