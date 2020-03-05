В парламенте Турции из-за Сирии депутаты сошлись "стенка на стенку"

Во время заседания турецкого парламента дискуссия по поводу ситуации в Сирии переросла в массовую драку.

Видеокадры "депутатского побоища" опубликовало информагентство BBC News.

Почему парламентариям не хватило слов

Как поясняет издание, "боевые действия" в зале заседания начались после того, как один из депутатов выступил с критикой президента Эрдогана по поводу военного вмешательства страны в Сирию.