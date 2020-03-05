Во время заседания турецкого парламента дискуссия по поводу ситуации в Сирии переросла в массовую драку.
Видеокадры "депутатского побоища" опубликовало информагентство BBC News.
Как поясняет издание, "боевые действия" в зале заседания начались после того, как один из депутатов выступил с критикой президента Эрдогана по поводу военного вмешательства страны в Сирию.
"Оппозиционный депутат Энгин Озкок обвинил президента в неуважении к солдатам. Еще он заявил, что крайне безответственно посылать наземные войска на войну без поддержки с воздуха. И именно поэтому, уверен депутат Озкок, за последний месяц было убито более 50 турецких военнослужащих. В ответ на выступление президент Эрдоган язвительно обвинил оппозицию в предательстве", — пишет BBC News.
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