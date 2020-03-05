Миллиардер Блумберг отказался от участия в президентской гонке в США

Потратив миллионы на свою собственную предвыборную кампанию, Майкл Блумберг выбывает из президентской гонки 2020 года.

Об этом сегодня сообщает BBC News.

"Три месяца назад я вступил в гонку за пост президента, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же причине", — заявил Блумберг (цитата BBC News).

Экс-кандидат не считает, что деньги были выброшены на ветер

По данным ИА, экс-мэр Нью-Йорка потратил (по самым скромным подсчетам) порядка $ 409 млн из своих собственных денег в гонке за выдвижение кандидатом от Демократической партии.

Теперь же, по его собственным словам, он намерен поддерживать бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Я всегда считал, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения за кандидата с лучшим потенциалом. После вчерашнего голосования стало ясно, что такой кандидат — это мой друг и великий американец Джо Байден", — говорит Блумберг.

Выводы о невозможности для себя победить в гонке ему пришлось сделать после того, как

из 14 штатов и территорий, проголосовавших во вторник, 3 марта, миллиардеру удалось победить только в Американском Самоа.

Джо Байден выиграл в 10 штатах.

Так что, как говорится, факты налицо: