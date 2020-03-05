Потратив миллионы на свою собственную предвыборную кампанию, Майкл Блумберг выбывает из президентской гонки 2020 года.
Об этом сегодня сообщает BBC News.
"Три месяца назад я вступил в гонку за пост президента, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же причине", — заявил Блумберг (цитата BBC News).
По данным ИА, экс-мэр Нью-Йорка потратил (по самым скромным подсчетам) порядка $ 409 млн из своих собственных денег в гонке за выдвижение кандидатом от Демократической партии.
Теперь же, по его собственным словам, он намерен поддерживать бывшего вице-президента США Джо Байдена.
"Я всегда считал, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения за кандидата с лучшим потенциалом. После вчерашнего голосования стало ясно, что такой кандидат — это мой друг и великий американец Джо Байден", — говорит Блумберг.
Выводы о невозможности для себя победить в гонке ему пришлось сделать после того, как
Так что, как говорится, факты налицо:
Байден возглавляет гонку и встретится с президентом-республиканцем Дональдом Трампом в ноябре.
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