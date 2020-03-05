Рада разрешила допустить иностранных военных на Украину

В течение текущего года солдаты НАТО планируют принять участие в ряде "многонациональных" учений на Украине.

Для того, чтобы иностранные военные могли находиться на территории Незалежной, согласно законодательству страны, одного только решения президента мало — нужна "лицензия" от парламента.

4 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады, Зеленский "получил добро" на допуск иностранных силовиков.

"Соответствующий закон был принят во втором чтении. За него проголосовали 289 из 450 нардепов. Закон вступит в силу с момента его опубликования", -сообщает ИА Страна. ua.

Согласно тексту документа, солдаты иностранных ВС будут принимать участие: