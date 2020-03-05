Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Рада разрешила допустить иностранных военных на Украину

Мир » Бывший СССР » Украина

В течение текущего года солдаты НАТО планируют принять участие в ряде "многонациональных" учений на Украине.

Для того, чтобы иностранные военные могли находиться на территории Незалежной, согласно законодательству страны, одного только решения президента мало — нужна "лицензия" от парламента.

4 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады, Зеленский "получил добро" на допуск иностранных силовиков.

"Соответствующий закон был принят во втором чтении. За него проголосовали 289 из 450 нардепов. Закон вступит в силу с момента его опубликования", -сообщает ИА Страна. ua.

Согласно тексту документа, солдаты иностранных ВС будут принимать участие:

  • в украинско-американских учениях "Репид Трайдент — 2020" и "Си Бриз — 2020",
  • украинско-молдавских учениях "Юг — 2020",
  • украино-румынских учениях "Риверайн — 2020",
  • украинско-британских учениях "Вориер Вотчер — 2020".
Темы нато рада военные учения владимир зеленский
Новости Все >
Рада разрешила допустить иностранных военных на Украину
Главный коллектор: люди берут кредиты, по которым не могут платить
Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
Отпускные, декретные и иные выплаты будут считать по-новому
Фальшивые слухи о коронавирусе обойдутся распространителям в 100 тысяч
Даешь домострой? Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе
ВОЗ: география коронавируса расширяется: за сутки – плюс 4 страны
На Кипре у входа в редакцию издания Cyprus Times взорвалась бомба
В США запретили называть Пригожина "поваром Путина"
В Греции считают, что Эрдоган специально направляет к ним беженцев
Последние материалы
Главный коллектор: люди берут кредиты, по которым не могут платить
Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
Отпускные, декретные и иные выплаты будут считать по-новому
Фальшивые слухи о коронавирусе обойдутся распространителям в 100 тысяч
Даешь домострой? Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе
ВОЗ: география коронавируса расширяется: за сутки – плюс 4 страны
Рыбы, которые не признают своих ошибок - Гороскоп дня
Куда приводят пиратские карты?
На Кипре у входа в редакцию издания Cyprus Times взорвалась бомба
В США запретили называть Пригожина "поваром Путина"
Популярное
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Мир. Новости мира
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Биатлон
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Новости Белоруссии
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Соломон Соловьев Рыбы, которые не признают своих ошибок - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев
Комментарии
Не только русские: почему критикуют поправку о государствообразующем народе
Как вернуть суверенитет России - контроль над ВПК и ЦБ
Кому на Руси сидеть хорошо?
Четыре пункта речи Путина: почему изменения сейчас
Михаил Мишустин отмечает 3 марта день рождения
Отпускные, декретные и иные выплаты будут считать по-новому
Главу ПФР подвергли критике в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
Врачи запрещают называть полных людей толстыми
ЦИК: выделенные на голосование по Конституции деньги рапределены
Даешь домострой? Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе
Суд Греции выпустил задержанного по запросу России Мельничука
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
ЦИК: выделенные на голосование по Конституции деньги рапределены
МОК заявил о подлинности всех документов с подписью Родченкова
ЦИК: выделенные на голосование по Конституции деньги рапределены
МОК заявил о подлинности всех документов с подписью Родченкова
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ