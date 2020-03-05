Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки

Мир

Число летальных исходов заражения коронавирусом в Китае перевалило за отметку 3 тысячи человек.

Об этом сообщает сегодня госкомитет страны по здравоохранению.

Как говорится в ежедневном отчете китайских медиков по эпидемиологической ситуации в Поднебесной, на 00:00 часов 5 марта

в 31 провинции материкового Китая

  • зарегистрировано 80409 случаев заражения, из них
  • сейчас болеют - 25352 человека,
  • в тяжелом состоянии - 5592 пациента,
  • вылечено 52045 человек,
  • 3 012 скончались

За сутки:

  • новых случаев заражения - 143,
  • под подозрением на коронавирус -522,
  • более 32,8 тысячи человек находятся под наблюдением, т.к. имели контакт с заболевшими,
  •  выписано из больниц - 2 189 человек,
  • летальных исходов - 31 (все в провинции Хубэй),
  • зарегистрировано 20 «ввозных» из-за границы случаев заражения.

В очаге эпидемии - провинции Хубэй 4 марта (за сутки):

  • новых случаев заражения - 134 (из них 131 - в городе Ухань),
  • выписаны 1 923 человека (из них 1426 - в Ухане),
  • умерли - 31 больной (23 - в Ухане).

С начала эпидемии (декабря 2019 года) в Хубэе

  • заразились 67 466 человек (из них в Ухане - 49671),
  • вылечено 40 479 пациентов,
  • скончались 2 902 человека (из них 2305 - в Ухане),
  • сейчас в больницах 24 085 человек, из них 5 342 - в тяжелом состоянии.

Отдельно в островной части Китая

  • Гонконг - 104 случая заражения (2 человека скончались, 43 выздоровели),
  • Макао -10 заболевших (в больнице остается 1, остальные выписаны),
  • Тайвань - 42 инфицированных (скончался 1, вылечено 12).

Китайским медикам, как видно из статистики, удалось «обуздать» эпидемию. В целом в мире, по данным ВОЗ, ситуация не столь обнадеживающая. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

 

Темы китай сутки статистика коронавирус
Новости Все >
Рада разрешила допустить иностранных военных на Украину
Главный коллектор: люди берут кредиты, по которым не могут платить
Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
Отпускные, декретные и иные выплаты будут считать по-новому
Фальшивые слухи о коронавирусе обойдутся распространителям в 100 тысяч
Даешь домострой? Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе
ВОЗ: география коронавируса расширяется: за сутки – плюс 4 страны
На Кипре у входа в редакцию издания Cyprus Times взорвалась бомба
В США запретили называть Пригожина "поваром Путина"
В Греции считают, что Эрдоган специально направляет к ним беженцев
Последние материалы
Главный коллектор: люди берут кредиты, по которым не могут платить
Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
Отпускные, декретные и иные выплаты будут считать по-новому
Фальшивые слухи о коронавирусе обойдутся распространителям в 100 тысяч
Даешь домострой? Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе
ВОЗ: география коронавируса расширяется: за сутки – плюс 4 страны
Рыбы, которые не признают своих ошибок - Гороскоп дня
Куда приводят пиратские карты?
На Кипре у входа в редакцию издания Cyprus Times взорвалась бомба
В США запретили называть Пригожина "поваром Путина"
Популярное
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Мир. Новости мира
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Биатлон
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Новости Белоруссии
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Соломон Соловьев Рыбы, которые не признают своих ошибок - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев
Комментарии
Не только русские: почему критикуют поправку о государствообразующем народе
Как вернуть суверенитет России - контроль над ВПК и ЦБ
Кому на Руси сидеть хорошо?
Четыре пункта речи Путина: почему изменения сейчас
Михаил Мишустин отмечает 3 марта день рождения
Отпускные, декретные и иные выплаты будут считать по-новому
Главу ПФР подвергли критике в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
Врачи запрещают называть полных людей толстыми
ЦИК: выделенные на голосование по Конституции деньги рапределены
Даешь домострой? Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе
Суд Греции выпустил задержанного по запросу России Мельничука
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
ЦИК: выделенные на голосование по Конституции деньги рапределены
МОК заявил о подлинности всех документов с подписью Родченкова
ЦИК: выделенные на голосование по Конституции деньги рапределены
МОК заявил о подлинности всех документов с подписью Родченкова
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ