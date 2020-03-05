Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки

Число летальных исходов заражения коронавирусом в Китае перевалило за отметку 3 тысячи человек.

Об этом сообщает сегодня госкомитет страны по здравоохранению.

Как говорится в ежедневном отчете китайских медиков по эпидемиологической ситуации в Поднебесной, на 00:00 часов 5 марта

в 31 провинции материкового Китая

зарегистрировано 80409 случаев заражения, из них

сейчас болеют - 25352 человека,

в тяжелом состоянии - 5592 пациента,

вылечено 52045 человек,

3 012 скончались

За сутки:

новых случаев заражения - 143,

под подозрением на коронавирус -522,

более 32,8 тысячи человек находятся под наблюдением, т.к. имели контакт с заболевшими,

выписано из больниц - 2 189 человек,

летальных исходов - 31 (все в провинции Хубэй),

зарегистрировано 20 «ввозных» из-за границы случаев заражения.

В очаге эпидемии - провинции Хубэй 4 марта (за сутки):

новых случаев заражения - 134 (из них 131 - в городе Ухань),

выписаны 1 923 человека (из них 1426 - в Ухане),

умерли - 31 больной (23 - в Ухане).

С начала эпидемии (декабря 2019 года) в Хубэе

заразились 67 466 человек (из них в Ухане - 49671),

вылечено 40 479 пациентов,

скончались 2 902 человека (из них 2305 - в Ухане),

сейчас в больницах 24 085 человек, из них 5 342 - в тяжелом состоянии.

Отдельно в островной части Китая

Гонконг - 104 случая заражения (2 человека скончались, 43 выздоровели),

Макао -10 заболевших (в больнице остается 1, остальные выписаны),

Тайвань - 42 инфицированных (скончался 1, вылечено 12).

Китайским медикам, как видно из статистики, удалось «обуздать» эпидемию. В целом в мире, по данным ВОЗ, ситуация не столь обнадеживающая. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.