Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
Число летальных исходов заражения коронавирусом в Китае перевалило за отметку 3 тысячи человек.
Об этом сообщает сегодня госкомитет страны по здравоохранению.
Как говорится в ежедневном отчете китайских медиков по эпидемиологической ситуации в Поднебесной, на 00:00 часов 5 марта
в 31 провинции материкового Китая
- зарегистрировано 80409 случаев заражения, из них
- сейчас болеют - 25352 человека,
- в тяжелом состоянии - 5592 пациента,
- вылечено 52045 человек,
- 3 012 скончались
За сутки:
- новых случаев заражения - 143,
- под подозрением на коронавирус -522,
- более 32,8 тысячи человек находятся под наблюдением, т.к. имели контакт с заболевшими,
- выписано из больниц - 2 189 человек,
- летальных исходов - 31 (все в провинции Хубэй),
- зарегистрировано 20 «ввозных» из-за границы случаев заражения.
В очаге эпидемии - провинции Хубэй 4 марта (за сутки):
- новых случаев заражения - 134 (из них 131 - в городе Ухань),
- выписаны 1 923 человека (из них 1426 - в Ухане),
- умерли - 31 больной (23 - в Ухане).
С начала эпидемии (декабря 2019 года) в Хубэе
- заразились 67 466 человек (из них в Ухане - 49671),
- вылечено 40 479 пациентов,
- скончались 2 902 человека (из них 2305 - в Ухане),
- сейчас в больницах 24 085 человек, из них 5 342 - в тяжелом состоянии.
Отдельно в островной части Китая
- Гонконг - 104 случая заражения (2 человека скончались, 43 выздоровели),
- Макао -10 заболевших (в больнице остается 1, остальные выписаны),
- Тайвань - 42 инфицированных (скончался 1, вылечено 12).
Китайским медикам, как видно из статистики, удалось «обуздать» эпидемию. В целом в мире, по данным ВОЗ, ситуация не столь обнадеживающая. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.