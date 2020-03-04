ВОЗ: география коронавируса расширяется: за сутки – плюс 4 страны

ВОЗ сегодня сообщает, что за 4 марта в мире (за исключением Китая - там ведется отдельная статистика) зафиксировано 2103 новых случаев заражения коронавирусом CJVID-2019.

за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.

В ежедневном статистическом отчете Всемирной организации здравоохранения написано, что по данным на 00:00 часов 5 марта инфицированные коронавирусом зарегистрированы в 76 странах мира. За сутки география заражений расширилась на 4 страны: Украину, Польшу, Чили и Аргентину.

На полночь четверга в мире (вне Китая)

заражены коронавирусом 12 668 человек,

новых случаев заболевания - 2103,

летальных исходов - 214 (из них 48 - за сутки).

В очаге эпидемии - материковом Китае:

зараженных - 80 422 человека (из них за последние сутки - 120),

умерли - 2984 заболевших (из них 38 за сутки).

Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 93 090 человек (2223 за сутки).