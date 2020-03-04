В США запретили называть Пригожина "поваром Путина"

Окружной суд округа Колумбия запретил правительству называть петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, обвиняемого во вмешательстве в выборы США в 2016 году, "поваром Путина".

В постановлении Колумбийского окружного суда от 14 февраля 2020 года значится, что обвинению было бы неправильно предлагать какие-либо доказательства вмешательства в выборы с упоминанием Евгения Пригожина как "повара Путина".

Окружной суд де-юре запретил правительству США использовать подобное словосочетание в деле против "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", возглавляемой бизнесменом.

Кроме того, обвинение не может использовать в качестве аргументов и доказательств информацию о сотрудниках компании, якобы нарушивших ограничения на расходы иностранных граждан, а также говорить об обсуждении политической деятельности в других регионах.

Напомним, в 2016 году Вашингтон начал расследование о вмешательстве России в американские выборы. Бывший специальный прокурор Роберт Мюллер в апреле 2019 года обнародовал итоговый доклад, в котором признал, что ему не удалось подтвердить связь президента США Дональда Трампа с Россией, и покинул свой пост. В рамках расследования были выдвинуты обвинения в адрес компании "Конкорд Менеджмент Консалтинг", а также ее владельца Евгения Пригожина, однако до сих пор американская сторона не смогла предоставить доказательств и отказывается передавать адвокатам "Конкорд" материалы дела для ознакомления.