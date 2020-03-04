В Греции считают, что Эрдоган специально направляет к ним беженцев

Спланированной и хорошо скоординированной акцией назвали перемещение беженцев из Турции в Грецию. Люди переходят границу очень организованно и с конкретной целью.

Такое мнение высказал официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

"Греция ощущает внезапное и массивное давление от перемещения групп населения к её восточным сухопутным и морским границам. Речь идёт о хорошо организованной и скоординированной операции, которая поощряется и направляется правительством и властями соседней страны. Эту истину подтверждают заявления президента Турции и других должностных лиц соседней страны об открытии границ", — заявил он журналистам.

По его словам, эту теорию подтверждают и сами беженцы. Они получали сообщения, в которых рекомендовалось пересечь греческую границу. Маршруты, которыми необходимо двигаться, показывали по местным телеканалам.

Турция открыла границы с Евросоюзом 29 февраля. С этого момента в сторону ближайшей европейской страны — Греции — двинулись многотысячные толпы. Сообщается, что в Европу прошли уже более 130 тысяч мигрантов.