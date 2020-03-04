14,5 тысяч человек в Белоруссии проверяют врачи

Медики Белоруссии наблюдают за состоянием 14,5 тысяч человек. Все они контактировали с шестерыми зараженными коронавирусом гражданами.

У каждого находящегося под наблюдением пациента взяты анализы, проводятся тесты.

"На сегодняшний день взяты под контроль порядка 14,5 тыс. тех, кто-либо находился в окружении, либо пересекал границу, либо в целом был в неблагополучных странах", — сообщила главный санитарный врач страны Наталья Жукова.

Напомним, что сейчас в Белоруссии официально подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом.

В России идет активная разработка вакцины от опасного заболевания. Ученые разрабатывают сразу 13 вариантов лекарства.