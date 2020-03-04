Очередные выборы в парламент назначены в Сербии. Они состоятся 26 апреля.
Дату назначил сегодня президент Сербии и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Александр Вучич.
"Я только что в соответствии с Конституцией назначил выборы депутатов на 26 апреля 2020 года", — заявил сербский лидер.
Ранее "Правда.Ру" писала, что глава сербского парламента Майя Гойкович выразила благодарность России за поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.