Почти все россияне, которые по разным причинам находились в Южной Корее, уже вернулись на родину. В азиатской стране бушует коронавирус.
Проблема с транспортировкой россиян возникла только из-за ограничения в авиаперелетах. Авиасообщение между Россией и Кореей ограничено с 1 марта.
"Подавляющее большинство уже вернули", — заверил замминистра транспорта России Александр Юрчик.
Сейчас в Южной Корее коронавирусом болеют более 5300 человек.
А вот на Украине сообщают о шести гражданах, у которых подозревают опасное заболевание. Их анализы сейчас исследуют, а самих пациентов изолировали.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.