Россияне вернулись на родину из Южной Кореи

Почти все россияне, которые по разным причинам находились в Южной Корее, уже вернулись на родину. В азиатской стране бушует коронавирус.

Проблема с транспортировкой россиян возникла только из-за ограничения в авиаперелетах. Авиасообщение между Россией и Кореей ограничено с 1 марта.

"Подавляющее большинство уже вернули", — заверил замминистра транспорта России Александр Юрчик.

Сейчас в Южной Корее коронавирусом болеют более 5300 человек.

А вот на Украине сообщают о шести гражданах, у которых подозревают опасное заболевание. Их анализы сейчас исследуют, а самих пациентов изолировали.