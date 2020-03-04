Эрдоган попросил помощи у США

Помощь в виде боеприпасов запросила Турция у США. Они необходимы для продолжения военной операции в сирийском Идлибе.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Я передал наши запросы Трампу", — заявил он в интервью телеаналу.

Ранее сообщалось, что американцы предлагали Турции военную помощь.

Между тем, турецкий лидер рассчитывает на прекращение огня в зоне эскалации. Таки он видит итог переговоров, которые состоятся 5 марта в Москве.

"Переговоры в Москве должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии", — подчеркнул Эрдоган.

"Правда.Ру" писала, что турецкие военные сбили сирийский самолет, а в ходе ответных действий со стороны правительственных сил погибли двое турецких военных, еще шестеро получили ранения.