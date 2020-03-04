В Германии запретили вывозить медицинские маски из страны

Средства защиты, необходимые для защиты от коронавируса и других вирусных инфекций, запретили вывозить из Германии. В стране введен запрет на экспорт ряда медицинских товаров.

Об этом сообщается в микроблоге Минздрава ФРГ.

"Экспорт всех медицинских средств защиты (масок, перчаток, спецодежды и так далее) запрещён с территории страны", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из России также запрещено вывозить средства индивидуальной защиты. Исключение составляет личное пользование и гуманитарная помощь.