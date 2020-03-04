Дополнительные средства потребовались на борьбу с коронавирусом в Южной Корее. Власти страны готовы выделить около 10 миллионов долларов
"Для реализации необходимых мер правительство в срочном порядке подготовило проект дополнительного бюджета в размере 11,7 трлн вон", — заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн.
Этот вопрос обсудят 5 марта на заседании правительства Южной Кореи.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что гражданам Южной Кореи временно запрещено посещать Россию.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.