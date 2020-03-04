Дополнительные $10 млрд выделят в Корее на борьбу с коронавирусом

Дополнительные средства потребовались на борьбу с коронавирусом в Южной Корее. Власти страны готовы выделить около 10 миллионов долларов

"Для реализации необходимых мер правительство в срочном порядке подготовило проект дополнительного бюджета в размере 11,7 трлн вон", — заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн.

Этот вопрос обсудят 5 марта на заседании правительства Южной Кореи.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что гражданам Южной Кореи временно запрещено посещать Россию.