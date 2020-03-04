Киргизия запасается продуктами на фоне распространения коронавируса

Учет запасов продуктов и товаров первой необходимости проведут в Киргизии. Страна готовится к поиску новых поставщиков.

До настоящего момента 20% товаров поступало в Киргизию из Китая. Из-за распространения коронавируса поставки приостановлены.

"Мы должны провести анализ имеющихся запасов продуктов и иметь чёткое представление о том, какой товар, откуда, по какой цене и в какие сроки может завозиться в страну", — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

Ранее в Киргизии приняли решение о приостановлении выдачи виз гражданам Китая. Запрет начал действовать 20 февраля.