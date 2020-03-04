Два человека погибли, еще шестеро получили ранения — таковы итоги обстрела турецких военных в Сирии. О ЧП сообщает Минобороны Турции.
Турецкая сторона обвиняет сирийскую армию.
"В результате обстрела позиций наших военных со стороны режима в районе проведения операции "Весенний щит" два наших военнослужащих погибли, ещё шесть солдат получили ранения", — заявили в Минобороны страны.
Турки открыли ответный огонь.
Ранее сообщалось, что турецкие военные сбили сирийский военный самолет.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.