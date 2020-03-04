Коронавирус добрался до Польши

Диагноз "коронавирус" поставили жителю Польши. Это первый случай выявления опасной болезни в стране.

Ранее сообщалось, что в Польше на карантине находятся 231 человек. Минувшей ночью по одному из пациентов пришли результаты теста, которые оказались положительными.

"Это пациент в провинции Любуске. Все, кто контактировал с ним, были помещены на домашний карантин… Результаты теста появились ночью", — рассказал глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер Aida Aura поставили на карантин в Норвегии. Два пассажира оказались больны коронавирусом.