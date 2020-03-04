Итоги "супервторника" в США: Трамп идет на второй срок

"Супервторник" в США ознаменуется противостоянием сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена. В общем, сегодня это самая главная повестка всех американских СМИ.

Как пишет Politico, до конца февраля революция под предводительством Сандерса в Демократической партии казалась вполне вероятной.

У его противника не было ни средств, ни стимулов к борьбе, Байден на фоне Сандерса выглядел ненадежно и продолжал проигрывать. Но внезапная победа Байдена в Южной Каролине - одном из крупнейших штатов среди тех, где прошли предварительные выборы - изменила практически весь расклад.

Итоги супервторника в США

В итоге Байден на демократических праймериз набрал 48 голосов делегатов и стал альтернативой Сандерсу, у которого 56 голосов. Издание отмечает, что началась борьба между двумя септуагенарианцами (люди в возрасте от 70 до 79 лет). То есть к выбору предлагается революция Сандерса против реставрации Байдена.

Итак, в «супервторник» праймериз пройдут в 14 штатах. В этот список входит Калифорния, где прочат победу Сандерсу, и Техас, где велики шансы Байдена. Кто станет победителем «супервторника», то будет кандидатом в президенты США.

Из предложений кандидатов интересно то, что сенатор Сандерс предлагает прекратить военные операции за рубежом, ввести бесплатную медицину и повысить налоги для состоятельных граждан. Байден предлагает восстановить членство США в иранской ядерной сделке,увеличить минимальную зарплату и расширить полномочия профсоюзов.

Во время супервторника вспоминали Россию

Без упоминаний России, впрочем, не обошлось и тут - 29 февраля миллиардер Майкл Блумберг в ходе дебатов демократов, борющихся за право стать кандидатом на выборах президента США, обвинил Сандерса в том, что он сыграет на руку РФ, проиграв действующему главе государства республиканцу Дональду Трампу.

В телеграм-канале БП по этому поводу озвучили наблюдения "из самого сердца самой правильной демократии в мире:

«Не могу не вставить свою лепту про Супер-вторник, потому что так уж вышло, что я оказалась прямо посреди вот этого всего, хочу сказать вот что:

Сандерс во всех поллах обгоняет Трампа, и все агрегаторы пророчат ему неплохие такие шансы на победу Блумберг корёжится и вкладывает кучу бабок в рекламу, из дома нельзя выйти, чтобы не увидеть его огромное лицо на биллборде, но действует это так себе - всё же все помнят его никудышное мэрство в Нью-Йорке Байдена сейчас поддерживают некоторые кандидаты, которые вышли из гонки (Клобушар и мэр Пит), так что кажется, что Демократическая партия приносит в жертву всех своих, чтобы не дать Сандерсу пройти нецентристы ждут, чтобы Уоррэн тоже вышла, но поддержала Сандерса, но что-то подсказывает (наверное, её полная смена курса в последнее время и втыкание палок в колёса своему другу и коллеге Берни), что она этого не сделает а ещё Сандерсу мешает репутация его сторонников, Берни броус, которые считаются очень агрессивными сексистами

Короче, расклад такой: если Демократическая партия не возьмёт себя в руки и не объединится, Дональд пойдёт на второй срок. А объединяться они не хотят".

При этом Майкл Блумберг по итогам СуперВторника получил 25 делегатов. Учитывая потраченные им полмиллиарда на кампанию, каждый делегат обошелся ему где-то в $20 млн.

"Это смешно и грустно одновременно, потому что Байден совсем лишился возможности заканчивать предложения и не путаться в словах. Его выступление по итогам праймериз было как никогда бессвязным. Так и будут они с Трампом на дебатах", - отмечает автор ТК «Как жить и кто убил Кеннеди».

Итоговые результаты "Супервторника" - Байден выигрывает в 9 из 14 штатов и немного отстает по голосам в проигранных. Учитывая предварительные опросы, где во всех штатах фаворитом значился Сандерс, Байден сделал практически невозможное и выбился в лидеры на номинацию от Демократов.

Главный вывод - Трамп побеждает еще до выборов

При этом у республиканцев расклад был более ожидаемым: действующий президент США Дональд Трамп в так называемый супервторник одержал победу на первичных выборах во всех 13 штатах, где их проводили республиканцы, свидетельствуют подсчеты агентства Associated Press. Так что ситуация стала очевидной.