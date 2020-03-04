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Итоги "супервторника" в США: Трамп идет на второй срок

Мир

"Супервторник" в США ознаменуется противостоянием сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена. В общем, сегодня это самая главная повестка всех американских СМИ.

Как пишет Politico, до конца февраля революция под предводительством Сандерса в Демократической партии казалась вполне вероятной.

У его противника не было ни средств, ни стимулов к борьбе, Байден на фоне Сандерса выглядел ненадежно и продолжал проигрывать. Но внезапная победа Байдена в Южной Каролине - одном из крупнейших штатов среди тех, где прошли предварительные выборы - изменила практически весь расклад.

Итоги супервторника в США

В итоге Байден на демократических праймериз набрал 48 голосов делегатов и стал альтернативой Сандерсу, у которого 56 голосов. Издание отмечает, что началась борьба между двумя септуагенарианцами (люди в возрасте от 70 до 79 лет). То есть к выбору предлагается революция Сандерса против реставрации Байдена.

Итак, в «супервторник» праймериз пройдут в 14 штатах. В этот список входит Калифорния, где прочат победу Сандерсу, и Техас, где велики шансы Байдена. Кто станет победителем «супервторника», то будет кандидатом в президенты США.

Из предложений кандидатов интересно то, что сенатор Сандерс предлагает прекратить военные операции за рубежом, ввести бесплатную медицину и повысить налоги для состоятельных граждан. Байден предлагает восстановить членство США в иранской ядерной сделке,увеличить минимальную зарплату и расширить полномочия профсоюзов.

Во время супервторника вспоминали Россию

Без упоминаний России, впрочем, не обошлось и тут - 29 февраля миллиардер Майкл Блумберг в ходе дебатов демократов, борющихся за право стать кандидатом на выборах президента США, обвинил Сандерса в том, что он сыграет на руку РФ, проиграв действующему главе государства республиканцу Дональду Трампу.

В телеграм-канале БП по этому поводу озвучили наблюдения "из самого сердца самой правильной демократии в мире:

«Не могу не вставить свою лепту про Супер-вторник, потому что так уж вышло, что я оказалась прямо посреди вот этого всего, хочу сказать вот что: 

  1. Сандерс во всех поллах обгоняет Трампа, и все агрегаторы пророчат ему неплохие такие шансы на победу
  2. Блумберг корёжится и вкладывает кучу бабок в рекламу, из дома нельзя выйти, чтобы не увидеть его огромное лицо на биллборде, но действует это так себе - всё же все помнят его никудышное мэрство в Нью-Йорке
  3. Байдена сейчас поддерживают некоторые кандидаты, которые вышли из гонки (Клобушар и мэр Пит), так что кажется, что Демократическая партия приносит в жертву всех своих, чтобы не дать Сандерсу пройти
  4. нецентристы ждут, чтобы Уоррэн тоже вышла, но поддержала Сандерса, но что-то подсказывает (наверное, её полная смена курса в последнее время и втыкание палок в колёса своему другу и коллеге Берни), что она этого не сделает
  5. а ещё Сандерсу мешает репутация его сторонников, Берни броус, которые считаются очень агрессивными сексистами

Короче, расклад такой: если Демократическая партия не возьмёт себя в руки и не объединится, Дональд пойдёт на второй срок. А объединяться они не хотят".

При этом Майкл Блумберг по итогам СуперВторника получил 25 делегатов. Учитывая потраченные им полмиллиарда на кампанию, каждый делегат обошелся ему где-то в $20 млн.

"Это смешно и грустно одновременно, потому что Байден совсем лишился возможности заканчивать предложения и не путаться в словах. Его выступление по итогам праймериз было как никогда бессвязным. Так и будут они с Трампом на дебатах", - отмечает автор ТК «Как жить и кто убил Кеннеди».

Итоговые результаты "Супервторника" - Байден выигрывает в 9 из 14 штатов и немного отстает по голосам в проигранных. Учитывая предварительные опросы, где во всех штатах фаворитом значился Сандерс, Байден сделал практически невозможное и выбился в лидеры на номинацию от Демократов.

Главный вывод - Трамп побеждает еще до выборов

При этом у республиканцев расклад был более ожидаемым: действующий президент США Дональд Трамп в так называемый супервторник одержал победу на первичных выборах во всех 13 штатах, где их проводили республиканцы, свидетельствуют подсчеты агентства Associated Press. Так что ситуация стала очевидной.

 

Темы джо байден супервторник берни сандерс дональд трамп выборы президента сша
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