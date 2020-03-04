"Супервторник" в США ознаменуется противостоянием сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена. В общем, сегодня это самая главная повестка всех американских СМИ.
Как пишет Politico, до конца февраля революция под предводительством Сандерса в Демократической партии казалась вполне вероятной.
У его противника не было ни средств, ни стимулов к борьбе, Байден на фоне Сандерса выглядел ненадежно и продолжал проигрывать. Но внезапная победа Байдена в Южной Каролине - одном из крупнейших штатов среди тех, где прошли предварительные выборы - изменила практически весь расклад.
В итоге Байден на демократических праймериз набрал 48 голосов делегатов и стал альтернативой Сандерсу, у которого 56 голосов. Издание отмечает, что началась борьба между двумя септуагенарианцами (люди в возрасте от 70 до 79 лет). То есть к выбору предлагается революция Сандерса против реставрации Байдена.
Итак, в «супервторник» праймериз пройдут в 14 штатах. В этот список входит Калифорния, где прочат победу Сандерсу, и Техас, где велики шансы Байдена. Кто станет победителем «супервторника», то будет кандидатом в президенты США.
Из предложений кандидатов интересно то, что сенатор Сандерс предлагает прекратить военные операции за рубежом, ввести бесплатную медицину и повысить налоги для состоятельных граждан. Байден предлагает восстановить членство США в иранской ядерной сделке,увеличить минимальную зарплату и расширить полномочия профсоюзов.
Без упоминаний России, впрочем, не обошлось и тут - 29 февраля миллиардер Майкл Блумберг в ходе дебатов демократов, борющихся за право стать кандидатом на выборах президента США, обвинил Сандерса в том, что он сыграет на руку РФ, проиграв действующему главе государства республиканцу Дональду Трампу.
В телеграм-канале БП по этому поводу озвучили наблюдения "из самого сердца самой правильной демократии в мире:
«Не могу не вставить свою лепту про Супер-вторник, потому что так уж вышло, что я оказалась прямо посреди вот этого всего, хочу сказать вот что:
Короче, расклад такой: если Демократическая партия не возьмёт себя в руки и не объединится, Дональд пойдёт на второй срок. А объединяться они не хотят".
При этом Майкл Блумберг по итогам СуперВторника получил 25 делегатов. Учитывая потраченные им полмиллиарда на кампанию, каждый делегат обошелся ему где-то в $20 млн.
"Это смешно и грустно одновременно, потому что Байден совсем лишился возможности заканчивать предложения и не путаться в словах. Его выступление по итогам праймериз было как никогда бессвязным. Так и будут они с Трампом на дебатах", - отмечает автор ТК «Как жить и кто убил Кеннеди».
Итоговые результаты "Супервторника" - Байден выигрывает в 9 из 14 штатов и немного отстает по голосам в проигранных. Учитывая предварительные опросы, где во всех штатах фаворитом значился Сандерс, Байден сделал практически невозможное и выбился в лидеры на номинацию от Демократов.
При этом у республиканцев расклад был более ожидаемым: действующий президент США Дональд Трамп в так называемый супервторник одержал победу на первичных выборах во всех 13 штатах, где их проводили республиканцы, свидетельствуют подсчеты агентства Associated Press. Так что ситуация стала очевидной.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.