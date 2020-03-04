Трамп выиграл первичные выборы в девяти штатах

Так называемые первичные президентские выборы, прошедшие в США, показали, что в девяти штатах главой государства народ хочет видеть Дональда Трампа.

Где Трампу доверяют второй срок

Жители Алабамы, Техаса, Арканзаса, Теннесси, Вермонта, Каролины, Колорадо, Оклахомы и Массачусетса поддержали его кандидатуру.

Трамп празднует и ёрничает в адрес оппонентов

Трамп в Twitter обратился ко всем,поддержавшим его, со словами благодарности.

И не упустил возможности "уколоть" оппонента — Майкла Блумберга, назвав его "самым большим неудачником этого вторника".

"Блумберга прокатили его политические консультанты. Около $700 млн смыло с лица земли, именно поэтому он получил псевдоним Мини-Майк и полное разрушение своей репутации", — написал Дональд Трамп.

Впрочем, его внимания на радостях хватило и для еще одного своего противника — Элизабет Уоррен.

Ее он назвал "второй — после Блумберга — неудачницей дня" и посоветовал "сесть и выпить холодного пива с мужем".