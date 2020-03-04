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Источник Правда.Ру

Парламент Украины рассмотрит вопрос о смене состава кабмина

Мир » Бывший СССР » Украина

Сегодня, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которое инициировано президентом страны Владимиром Зеленским, будет рассмотрен вопрос о смене премьер-министра и ряда членов кабмина.

Напомним, что, как писала ранее "Правда.Ру", о недовольстве работой правительства заявлял глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам,

"министры не выполняют своих обещаний, которые они давали перед выборами; да и в повседневных делах, которые приходится решать, толку от них мало".

Фракция "Слуга народа" уже одобрила кандидатуру нового премьера

А вчера, 3 марта, на заседании фракции партии "Слуга народа" спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил о написанном премьер-министром страны заявлении об отставке.

И тогда же Зеленский попросил депутатов поддержать предлагаемую им кандидатуру на этот пост — Дениса Шмыгаля, который сейчас является вице-премьером.

Каким будет новый кабмин Украины

Как рассказала киевским СМИ депутат Галина Янченко, на сегодняшнем заседании Рады Зеленский и Шмыгаль представят обновленный состав кабмина.

По непроверенной информации:

  • в своих креслах останутся только министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Минюста Денис Малюська, глава МВД Арсен Аваков, министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
  • по собственному желанию пост покинет министр образования Анна Новосад;
  • остальных заменят по решению нового премьера и лично президента Зеленского.
Темы кабмин украина слуга народа смена состава верховная рада владимир зеленский
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