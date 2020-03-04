Сегодня, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которое инициировано президентом страны Владимиром Зеленским, будет рассмотрен вопрос о смене премьер-министра и ряда членов кабмина.
Напомним, что, как писала ранее "Правда.Ру", о недовольстве работой правительства заявлял глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам,
"министры не выполняют своих обещаний, которые они давали перед выборами; да и в повседневных делах, которые приходится решать, толку от них мало".
А вчера, 3 марта, на заседании фракции партии "Слуга народа" спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил о написанном премьер-министром страны заявлении об отставке.
И тогда же Зеленский попросил депутатов поддержать предлагаемую им кандидатуру на этот пост — Дениса Шмыгаля, который сейчас является вице-премьером.
Как рассказала киевским СМИ депутат Галина Янченко, на сегодняшнем заседании Рады Зеленский и Шмыгаль представят обновленный состав кабмина.
По непроверенной информации:
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.