Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
80270 человек заражено в Китае коронавирусом, вызывающим пневмонию нового типа.
В ежедневном статистическом отчете об эпидемии коронавируса в КНР госкомитета страны по здравоохранению, написано, что,
по состоянию на 00:00 часов 4 марта
- в 31 провинции материковой части Китая из 80270 заболевших,
- 2981 скончался,
- 49 856 вылечено,
- находятся в больницах - 27 433 человека, из них 6416 - в тяжелом состоянии,
- на карантине с подозрением на заражение - 520 человек,
- под наблюдением 36,4 из тех, кто имел контакт с больными.
За сутки
- выявлено 119 новых зараженных COVID-2019,
- выписано из больниц - 2652 пациентов,
- скончались 38 (из них 37 - в провинции Хубэй),
- под наблюдение с подозрением на коронавирус помещено 143 жителя страны.
В очаге эпидемии - провинции Хубэй
за сутки
- было зарегистрировано 115 случаев заражения (из них 114 в городе Ухань),
- выписаны 2389 пациентов (из них 1859 - в Ухане),
- умерли 37 человек (31 - в Ухане).
с начала эпидемии
- выявлено 67 332 случая заражения,
- вылечено 38 556 пациентов,
- умерли 2871 человек (из них в Ухане - 2282),
- сейчас в больницах 25 905 человек, из них 6232 человека - в тяжелом состоянии.
Отдельно в островной части страны
- в Гонконге - 100 случаев заражения (из них 2 человека скончались, 37 выздоровели),
- в Макао - 10 инфицированных (9 из них уже выписаны),
- на Тайване - 42 зараженныхчеловека (из них 1 умер, 12 вылечились).