ВОЗ: более 10 тысяч человек заражены коронавирусом вне Китая

По данным ВОЗ, на начало 4 марта в мире зафиксировано 90 870 случаев заражения коронавирусом.

В ежедневном коммюнике, распространяемом Всемирной организацией здравоохранения, сегодня указано, что вне Китая

общее число зараженных — 10 566 человек,

случаи заболевания зафиксированы в 72 странах,

за сутки (3 марта) медики зарегистрировали 1792 новых случая заражения,

умерли от заражения COVID-2019 166 человек (37 — за сутки).

Список стран пополнился

3 марта первые больные с коронавирусом обнаружены в 8 странах:

Португалии, Саудовской Аравии, Марокко, Тунисе, Андорре, Сенегале, Иордании, Латвии.

В эпицентре эпидемии — Китае

По данным ВОЗ, в КНР

заражены COVID-2019 80 304 человек,

летальных исходов — 2946.

Коронавирус в сравнении с сезонным гриппом

"Смертность от COVID-2019 составляет 3,4%. Это намного превышает смертность от сезонного гриппа — менее 1%", — написал в Twitter ВОЗ гендиректор организации Тедрос Адан Гебрейесус.

При этом, как отметил глава ВОЗ,

"для лечения вируса гриппа у нас есть необходимые лекарства, а для защиты -вакцины. Спецсредств медикаментозной борьбы с COVID-19 пока не существует".

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