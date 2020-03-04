По данным ВОЗ, на начало 4 марта в мире зафиксировано 90 870 случаев заражения коронавирусом.
В ежедневном коммюнике, распространяемом Всемирной организацией здравоохранения, сегодня указано, что вне Китая
3 марта первые больные с коронавирусом обнаружены в 8 странах:
По данным ВОЗ, в КНР
"Смертность от COVID-2019 составляет 3,4%. Это намного превышает смертность от сезонного гриппа — менее 1%", — написал в Twitter ВОЗ гендиректор организации Тедрос Адан Гебрейесус.
При этом, как отметил глава ВОЗ,
"для лечения вируса гриппа у нас есть необходимые лекарства, а для защиты -вакцины. Спецсредств медикаментозной борьбы с COVID-19 пока не существует".
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Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.