Легендарный "Титаник", затонувший в 1912 году, до сих пор лежащий на дне океана, стремительно разрушается.
Организаторы очередной экспедиции к затонувшему "Титанику" - частная компания из США RMS Titanic - опубликовали новое видео затонувшего корабля. На кадрах видно, что обломки легендарного судна подвержены сильнейшей коррозии.
За годы, прошедшие после столкновения судна с айсбергом, было предпринято несколько экспедиций с целью поднять со дна океана ценные, с точки зрения истории, реликвии.
Сейфы с украшениями пассажиров 1 класса, почтой, не полученной адресатами, артефакты начала века — все это может быть потеряно навсегда.
Целью исследователей было извлечение в первую очередь беспроводного телеграфа Маркони, с которого 15 апреля 1912 года подавался сигнал бедствия.
"Мы хотим вернуть к жизни этот аппарат, который был голосом "Титаника". Он даст шанс узнать что-то о последних часах лайнера", — говорят в RMS Titanic.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.