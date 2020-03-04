Вторая смерть "Титаника": опубликовано видео его разрушающихся обломков

Легендарный "Титаник", затонувший в 1912 году, до сих пор лежащий на дне океана, стремительно разрушается.

Организаторы﻿ очередной экспедиции к затонувшему "Титанику" - частная компания из США RMS Titanic - опубликовали новое видео затонувшего корабля. На кадрах видно, что обломки легендарного судна подвержены сильнейшей коррозии.

За годы, прошедшие после столкновения судна с айсбергом, было предпринято несколько экспедиций с целью поднять со дна океана ценные, с точки зрения истории, реликвии.

Сейфы с украшениями пассажиров 1 класса, почтой, не полученной адресатами, артефакты начала века — все это может быть потеряно навсегда.

Целью исследователей было извлечение в первую очередь беспроводного телеграфа Маркони, с которого 15 апреля 1912 года подавался сигнал бедствия.