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Суд Греции выпустил задержанного по запросу России Мельничука

Мир

Сергей Мельничук, экс-командир карательного батальона "Айдар", который был задержан 1 марта по запросу России, обвиняющей его в убийстве 2-х и более человек, в числе которых журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, 3 марта отпущен греческим судом города Солоники.

Об этом бывший украинский военный и бывший же нардеп сообщил на своей странице в Facebook. Позже аналогичное сообщение появилось на странице Антона Геращенко, замминистра МВД Украины.

"Россия сфабриковала против меня документы, обвиняющие в убийстве 20 человек. Как минимум. И направила их в Интерпол. Но в Греции на это не повелись. Да и украинское посольство оперативно сработало. Греческий суд меня отпустил", — заявил Мельничук в опубликованном им видеоролике.

Таким образом, бывший экстремист стал вторым украинским карателем, после Мазура, которому удалось представить себя в суде "жертвой путинского режима", и выйти на свободу.

Темы суд греции сергей мельничук
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