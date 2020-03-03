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Работа Гасана Саламе в ООН ознаменовалась чередой провалов

Мир

Гасан Саламе стал практически символом ливийского кризиса за те годы, что он посвятил поддержке Ливии в ООН, где выступал спецпосланником.

Вмешательство ООН в ливийские дела началось с одобрения бомбардировок со стороны НАТО в 2011 году. Все базовые ценности организации были нивелированы вооруженным вторжением в североафриканскую страну, после которого Ливия утонула в череде военных конфликтом с участием террористических организаций. Саламе, назначенный на пост лидера миссии ООН в 2017 году, не сильно повлиял на ситуацию.

Саламе учился в Париже и за время учебы успел приобрести некоторую славу в университетских кругах. Он руководил знаменитой Парижской школой международных отношений, что позволило ему выстроить яркую дипломатическую карьеру. Вернувшись в родной Ливан, он поочередно занял пост старшего советника в парламенте и правительстве, а также министра культуры. Тем неожиданнее выглядел отказ Ливана поддержать Саламе в качестве кандидата на пост главы ООН.

Но после вступления в должность главы миссии ООН в Ливии Саламе стал медийной фигурой. Если выписать на бумаге все его поездки на конференции, может получиться уверенный телефонный справочник. Однако действительно толковых достижений найти тяжело. Пока Саламе занимал свой пост, международное сообщество наладило связи только с ПНС (Правительством национального согласи), упуская из виду всех остальных игроков в стране.

ООН с помощью Саламе наладила связи между Национальной нефтяной корпорацией в Ливии, Центральным банком Ливии, ПНС и международными банками, которым это все было на руку. Факт того, что террористическое ПНС узурпировало Триполи, никого не волновал.

В 2018 году истек срок легитимности Правительства национального согласия, указанный в Схиратских соглашениях 2015 года. Поэтому Саламе решил действовать. Он быстро подготовил конференцию по Ливии в Гадамесе, которая должна была состояться в апреле 2019. Ливийцы негативно отреагировали на это событие. На конференции планировалось создать конституцию и определить, как будут проводиться выборы на высшие государственные посты, однако не были приглашены ключевые игроки Феццана и Киренаики.

Постоянные командировки Гасана Саламе в разгар противостояния в Триполи не дали особых результатов. Объявленный план по урегулированию был очень широко освещен в СМИ, но воплотить его не удалось. ООН не смогла устроить перемирие, зато смогла Москва.

Международные переговоры по ливийскому конфликту прошли без самих ливийцев, причем ничего внятного предложено не было. Обратиться к ливийцам никто не решался, т. к. не хотел иметь дело с внутренним конфликотом. Накалу сильно поспособствовала Турция, переправляя в обход эмбарго ООН вооружение и наемников для ПНС. Это подтвердил даже Госдепартамент США.

Остается вопрос, почему Саламе прикрывал Анкару? Несмотря на его принадлежность христианству, в его речах можно было услышать идеологию "Братьев-мусульман" (организация, запрещенная в РФ), деятельность которых покрывается Катаром и Москвой.

При всем этом помочь российским ученым Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану он не смог. А в январе в Берлине быстро скрылся от Александра Малькевича, когда тот задал ему вопрос о социологах, которых незаконно пленили и почти год держат в тюрьме "Митига".

Если резюмировать, то вот лишь поверхностный взгляд на "достижения" Гасана Саламе на посту спецпредставителя ООН:

  • нарушение эмбарго ООН,
  • военная интервенция,
  • эскалация конфликта.

Такое поведение человека, который должен был регулировать конфликты, а не раздувать их, заставляет задуматься о его причастности к алмазодобывающим синдикатам (через родственные отношения) и связи с террористическими организациями. Чтобы конфликт в Ливии прекратился, мало одних командировок и улыбки на лице, здесь нужны воля и понимание ситуации.

Темы оон пнс ливия гасан саламе
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