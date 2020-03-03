Более 200 французов подхватили коронавирус

204 человека во Франции заболели коронавирусом. Три человека скончались от этой болезни.

Такова официальная статистика к этому часу. Данные предоставило санитарное ведомство Франции.

В Польше ситуация тоже усугубляется. Сейчас в карантине находятся более 230 человек, у всех есть подозрение на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Власти подчеркивают, что ни одного официально зарегистрированного случая заражения вирусом в стране нет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Еврокомиссия совместно с частными компаниями выделит 90 миллионов евро на разработку вакцины.