204 человека во Франции заболели коронавирусом. Три человека скончались от этой болезни.
Такова официальная статистика к этому часу. Данные предоставило санитарное ведомство Франции.
В Польше ситуация тоже усугубляется. Сейчас в карантине находятся более 230 человек, у всех есть подозрение на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Власти подчеркивают, что ни одного официально зарегистрированного случая заражения вирусом в стране нет.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Еврокомиссия совместно с частными компаниями выделит 90 миллионов евро на разработку вакцины.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.