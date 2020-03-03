Американские власти выделили дополнительное финансирование для помощи жителям Сирии. Из бюджета США выделено 108 миллионов долларов.
Об этом заявила сегодня постпред США при ООН Келли Крафт. Она посетила турецко-сирийскую границу и пообщалась с членами движения "Белые каски".
"Администрация Трампа рада объявить сегодня о дополнительной гуманитарной помощи США для сирийского народа в размере $108 млн", — написала Крафт в своем микроблоге.
Ранее "Правда.Ру" писала, что сирийские власти обвинили американское правительство в разграблении полезных ископаемых Сирии.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.