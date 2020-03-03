США окажут гуманитарную помощь Сирии

Американские власти выделили дополнительное финансирование для помощи жителям Сирии. Из бюджета США выделено 108 миллионов долларов.

Об этом заявила сегодня постпред США при ООН Келли Крафт. Она посетила турецко-сирийскую границу и пообщалась с членами движения "Белые каски".

"Администрация Трампа рада объявить сегодня о дополнительной гуманитарной помощи США для сирийского народа в размере $108 млн", — написала Крафт в своем микроблоге.

Ранее "Правда.Ру" писала, что сирийские власти обвинили американское правительство в разграблении полезных ископаемых Сирии.