Еврокомиссия заплатит за разработку вакцины от коронавируса

Бюджет Еврокомиссии объединят с бюджетами частных компаний для разработки вакцины от коронавируса. Это позволит в кратчайшие сроки найти лекарство от опасного заболевания.

Об этом заявили в Еврокомиссии.

"Мы во взаимодействии с частным сектором предоставим дополнительно до €90 млн дополнительного финансирования на научные работы по разработке вакцины и средств диагностики коронавируса. Это позволит ускорить глобальный ответ на вспышку заболевания", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России всех больных пневмонией будут тестировать на коронавирус. Соответствующий приказ издал Роспотребнадзор. Это поможет быстро выявлять опасную инфекцию и назначить правильное лечение.