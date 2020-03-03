Трамп согласился принять участие во встрече "ядерной пятерки"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что примет участие во встрече "ядерной пятерки", которую предложил провести российский лидер Владимир Путин. О решении американской стороны сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее принять участие во встрече согласились председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон. В "ядерную пятерку" помимо этих стран и России входит Великобритания. Представители страны пока не комментировали инициативу Путина.