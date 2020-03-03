Путин и Меркель обсудили сирийский конфликт

Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе. Главы России и Германии обменялись мнениями 3 марта.

Ситуация в Сирии стала центральной темой беседы. Также собеседники выразили надежду, что предстоящие переговоры между Путиным и Эрдоганом будут результативными.

Как сообщается на сайте Кремля, также речь зашла о Ливии. Президент России и Ангела Меркель сошлись во мнении, что необходимо придерживаться режима прекращения огня.

Напомним, что ситуацию в Идлибе Путин обсудит лично с Эрдоганом. Президент Турции приедет в Москву 5 марта.