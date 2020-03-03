Россия снимет санкции с "Талибана"*, если это сделает СБ ООН

Россия рассматривает возможность снятия санкций с радикального движения "Талибан"*.

Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По его словам, Россия может пойти на такой шаг, если соответствующее решение будет принято Советом Безопасности ООН. Американская сторона уже обратилась в организацию с этим предложением.

"А это будет иметь дальнейшие последствия: потому что по этому соглашению у США есть обязательства снять, отменить все введённые за эти десятилетия антиталибские санкции до 27 августа", — пояснил Кабулов.

*"Талибан" — запрещенная организация на территории России.