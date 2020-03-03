Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон вновь хотят провести встречу в нормандском формате.

"Одновременно наши французские и германские коллеги… ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнёров выполнить то, о чём договорились на нормандском саммите в декабре прошлого года в Париже. Вместо этого они на передний план выдвигают как самоцель созыв ещё одной встречи в верхах "нормандской четвёрки" вне зависимости от того, будет ли выполнена предыдущая договорённость или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммита не нужны", — рассказал глава российского МИД.