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Мадонна повредила копчик, упав на сцене в Париже

Мир

Мадонна получила травму во время выступления на концерте в Париже. Певица хотела сесть на стул, однако промахнулась и упала на пол. Она ударилась копчиком и больше не могла самостоятельно подняться. От бессилия Мадонна заплакала.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако очевидцы сообщили об этом только сейчас. По их словам, певица расшибла себе копчик при исполнении песни "Vogue".

Из-за травмы несколько последующих концертов Мадонны были отменены. Сама певица написала в Instagram, что должна соблюдать постельный режим.

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