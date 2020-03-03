Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Эксперт оценил слова разведчика Украины о господстве РФ в Черном море

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине заявили, что разведка страны выявила значение полуострова Крым для России. Так, представитель спецсведомства Вадим Скибицкий указал на то, что РФ использует регион в качестве защитного фактора в Черном море.

"На сегодняшний день РФ использует Крым как форпост для проекции силы не только в нашем Черноморском регионе, но и как свою основную базу для применения войск России в Сирии. Соответственно, эта угроза возрастает и для нас", — сказал представитель Министерства разведки Украины Скибницкий.

Данность выдают за достижение

Военный историк Сергей Ченнык в комментарии этого заявления для радио Sputnik отметил, что украинский разведчик тиражирует прописные истины.

"Даже совершенно невоенному человеку понятно, что геополитическое и географическое положение Крыма, действительно, обеспечивает ему доминирование в Черноморском и частично Средиземноморском регионе. И естественно, что Российская Федерация, как и Советский Союз, как и Российская империя, использует это и будет использовать дальше. Украина делает политические заявления, пытаясь привлечь внимание к своим головным болям и переложить их на другие головы. Удивительно то, что такие заявления делает человек, которому лучше помолчать. Прописную истину он выдает за достижения украинской разведки", — сказал Сергей Ченнык.

Темы крым украина эксперт разведка сергей ченнык
Новости Все >
Казанский подросток хотел устроить бойню в школе
В США создали мозговой имплантат, способный выводить людей из комы
Подросток в Забайкалье расправился с отцом-тираном
Седокова рассказала о пережитом насилии в 12 лет
Эксперт оценил слова разведчика Украины о господстве РФ в Черном море
УЕФА создал рабочую группу по переносу матчей из-за коронавируса
Михаил Мишустин отмечает 3 марта день рождения
Жириновский призвал казнить авторов фейков о коронавирусе
Песков отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Песков: Россия останется светским государством
Последние материалы
УЕФА создал рабочую группу по переносу матчей из-за коронавируса
Михаил Мишустин отмечает 3 марта день рождения
Жириновский призвал казнить авторов фейков о коронавирусе
Песков отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Песков: Россия останется светским государством
В Китае 98-летняя жительница вылечилась от коронавируса
Российский газ подешевел для Болгарии
Президент Ирана пригласил Путина на саммит астанинской тройки
Губерниев не поехал на чешский этап Кубка мира из-за коронавируса
В РПЦ призвали ограничить время в соцсетях во время поста
Популярное
Мир. Новости мира
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"

Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.

Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Новости Украины
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Общество
"Я - безработный": бывший глава Чувашии засветился на публике. ВИДЕО
Биатлон
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Соломон Соловьев Мечты и сны, воплощенные в реальность - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Доказано: Трамп в Боливии провел "цветную революцию" Любовь Степушова Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев
Комментарии
Изгнанный Соловьевым бандеровец: я посеял в россиянах мыслевирусы
Юрист оценил шансы на выдачу карателя Мельничука России
Иран нуждается в российской гуманитарной помощи из-за коронавируса
Заворотнюк могла покинуть Россию
Лукашенко хочет взять кредит у США на строительство трубопровода
Лукашенко хочет взять кредит у США на строительство трубопровода
Эксперт Group-IB объяснил, как были подделаны подписи Родченкова
Горбачев призывает "делать революцию"
КПРФ: как улучшить уровень жизни и начать развитие России
Лоза не будет болеть за Little Big на "Евровидении"
Воронежец свел счеты с жизнью, увидев свою жену в видео для взрослых
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Юрист оценил шансы на выдачу карателя Мельничука России
Украинский тренер Вернидуб объяснил отказ от предложений из России
Сергей Крючек: развитие жилищной кооперации способно придать новый импульс реализации национального проекта "Доступное жилье"
Эксперт Group-IB объяснил, как были подделаны подписи Родченкова
В эфире Первого канала назван участник Евровидения от России
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Эффект от пенсионной реформы составил более 20 миллиардов рублей
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ