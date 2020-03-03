Эксперт оценил слова разведчика Украины о господстве РФ в Черном море

На Украине заявили, что разведка страны выявила значение полуострова Крым для России. Так, представитель спецсведомства Вадим Скибицкий указал на то, что РФ использует регион в качестве защитного фактора в Черном море.

"На сегодняшний день РФ использует Крым как форпост для проекции силы не только в нашем Черноморском регионе, но и как свою основную базу для применения войск России в Сирии. Соответственно, эта угроза возрастает и для нас", — сказал представитель Министерства разведки Украины Скибницкий.

Данность выдают за достижение

Военный историк Сергей Ченнык в комментарии этого заявления для радио Sputnik отметил, что украинский разведчик тиражирует прописные истины.