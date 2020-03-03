На Украине заявили, что разведка страны выявила значение полуострова Крым для России. Так, представитель спецсведомства Вадим Скибицкий указал на то, что РФ использует регион в качестве защитного фактора в Черном море.
"На сегодняшний день РФ использует Крым как форпост для проекции силы не только в нашем Черноморском регионе, но и как свою основную базу для применения войск России в Сирии. Соответственно, эта угроза возрастает и для нас", — сказал представитель Министерства разведки Украины Скибницкий.
Военный историк Сергей Ченнык в комментарии этого заявления для радио Sputnik отметил, что украинский разведчик тиражирует прописные истины.
"Даже совершенно невоенному человеку понятно, что геополитическое и географическое положение Крыма, действительно, обеспечивает ему доминирование в Черноморском и частично Средиземноморском регионе. И естественно, что Российская Федерация, как и Советский Союз, как и Российская империя, использует это и будет использовать дальше. Украина делает политические заявления, пытаясь привлечь внимание к своим головным болям и переложить их на другие головы. Удивительно то, что такие заявления делает человек, которому лучше помолчать. Прописную истину он выдает за достижения украинской разведки", — сказал Сергей Ченнык.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.