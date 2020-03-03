"Скидку" на газ сделал для Болгарии "Газпром". Европейская страна закупит у России топливо на 40% дешевле.
Такой символичный подарок компания сделала к 142-й годовщине освобождения Болгарии в русско-турецкой войне.
"Газпром" сегодня нам передал подписанный договор с самым большим снижением цены на природный газ, более чем на 40%", — сообщил премьер-министр республики Бойко Борисов.
А вот Польше стоит задуматься о поставках газа. 18 мая истекает срок договора о транзите газа в страны ЕС через территорию Польши. И есть вероятность того, что продлеваться он не будет.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.