Российский газ подешевел для Болгарии

"Скидку" на газ сделал для Болгарии "Газпром". Европейская страна закупит у России топливо на 40% дешевле.

Такой символичный подарок компания сделала к 142-й годовщине освобождения Болгарии в русско-турецкой войне.

"Газпром" сегодня нам передал подписанный договор с самым большим снижением цены на природный газ, более чем на 40%", — сообщил премьер-министр республики Бойко Борисов.

А вот Польше стоит задуматься о поставках газа. 18 мая истекает срок договора о транзите газа в страны ЕС через территорию Польши. И есть вероятность того, что продлеваться он не будет.