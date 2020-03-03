Foreign Affairs: грезы США о всемогуществе приведут к войне

Американцы, решив, что выигрыш в холодной войне достался США, объявили одну из фундаментальных концепций геополитики устаревшей. Госсекретарь Кондолиза Райс и Хиллари Клинтон неоднократно транслировали идею, что США "не признают сфер влияния". Чем этот подход закончился, хорошо известно.

Вашингтон характеризует ситуацию "новой эрой конкуренции великих держав"

Проблема в том, что США отказали другим странам в праве требовать уважения от других государств в их собственных регионах или осуществлять там преобладающий контроль. Речь шла не о том, чтобы сильные не навязывали свою волю слабым. США просто эту волю вознамерились диктовать всем, угрожая давлением любого рода: от разрушительных санкций до прямой смены режима. Долго так продолжаться просто не могло.

В итоге Вашингтон сейчас характеризует ситуацию "новой эрой конкуренции великих держав", когда Китай и Россия все чаще используют свое могущество для отстаивания интересов и ценностей, которые зачастую противоречат интересам и ценностям США. И произошло это по историческим меркам довольно быстро.

Китай не стесняется использовать все рычаги влияния в Азии

Доля США в мировом ВВП, составлявшая в 1950 году почти его половину, уменьшилась с одной четвертой в 1991 году до одной седьмой сегодня. Соответственно уменьшаются и варианты возможного влияния. К примеру, в проекте "Один пояс, один путь" Китай может инвестировать 1,3 триллиона долларов в инфраструктуру вокруг себя. США же оказались способны предложить только 113 миллионов долларов новых инвестиций.

При этом в Китае в четыре раза больше жителей, чем в США, что не могло не сказаться на экономическом балансе. Разумеется, Китай не стесняется использовать все рычаги влияния в Азии, поэтому из 20 крупнейших ИТ-компаний девять являются китайскими. Существенно выросли и военные расходы, и военный потенциал Китая. Четверть века назад его оборонный бюджет составлял одну 25-ю часть военного бюджета США. В настоящее время армия Китая — на третьем месте в мире.

Разговоры о мировом порядке по указке США не имеют под собой оснований

Что касается России, то она никогда не сравняется с СССР, но по-прежнему является ядерной сверхдержавой, имеющей арсенал, который функционально эквивалентен арсеналу США и гораздо более подготовленной армией.

Так что разговоры о мировом порядке по указке США не имеют под собой оснований. Но американские аналитики и политики по-прежнему цепляются за образы Китая и России, сформированные в эту ушедшую эпоху, и их мнения о противниках не имеют связи с действительностью.

С точки зрения интересов и ценностей США, последствия увеличения мощи Китая и России по сравнению с мощью США неблагоприятные. Во многих регионах дела идут не так, как бы хотелось Госдепу.

Так что имеет смысл все-таки признать, что другие державы имеют свои сферы влияния. У Вашингтона есть и другие способы воздействия на расчеты издержек и выгод других стран, кроме конфронтации. Хотя именно в военной сфере Вашингтону понадобятся партнеры — но партнеры, которые приносят больше пользы, чем создают риски.

Однополярного мира больше нет

В свое время у НАТО был аналог в Азии, SEATO (Организация Договора по Юго-Восточной Азии), и даже аналог на Ближнем Востоке, CENTO (Организация Центрального Договора). Отставив в сторону концепции сфер влияния, американцы сами списали в утиль половину работающих институтов. Как оказалось, очень преждевременно.

"Просто нужно помнить, что и Китай, и Россия обладают надежным ядерным потенциалом ответного удара, то есть способностью выдержать первый ядерный удар и нанести ответный удар, который может уничтожить США",- считают эксперты.

Однополярного мира больше нет, а вместе с ним исчезла и иллюзия, что другие страны просто займут отведенное им место в мировом порядке во главе с США. Это положение вещей — факт, и понимать его более прагматично, чем грезить о всемогуществе.