Мужчина привез коронавирус из Италии на Украину. В Незалежной зарегистрирован первый случай коронавируса.
Пациентом оказался приехавший на машине из Румынии мужчина. До этого он был в Италии. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Сейчас больного поместили в карантин, определяется круг лиц, с которыми он контактировал.
А в Германии число зараженных опасной болезнью достигло 180 человек. В Берлине медики выявили два новых случая.
В Москве усилили меры безопасности. У пассажиров метро начали измерять температуру тела.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.