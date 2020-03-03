Коронавирус добрался до Украины

Мужчина привез коронавирус из Италии на Украину. В Незалежной зарегистрирован первый случай коронавируса.

Пациентом оказался приехавший на машине из Румынии мужчина. До этого он был в Италии. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Сейчас больного поместили в карантин, определяется круг лиц, с которыми он контактировал.

А в Германии число зараженных опасной болезнью достигло 180 человек. В Берлине медики выявили два новых случая.

В Москве усилили меры безопасности. У пассажиров метро начали измерять температуру тела.