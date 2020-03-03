Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки. Встреча состоялась в одной из резиденций финского лидера.

"Мы живем в непростые времена, учитывая ситуацию в Сирии. Поэтому хорошо, что у нас есть возможность обсудить все вызовы, включая и новый вызов, которым является коронавирус", - заявил Ниинистё перед началом диалога.

"Это хорошая возможность обсудить двусторонние отношения и международную повестку. Сирия остается важным вопросом, мы не можем позволить терроризму одержать победу. Также мы хотели бы уделить внимание ситуации в регионе Балтийского моря и ваши инициативы по обеспечению безопасности, которые мы поддерживаем. Еще раз спасибо за эту возможность, господин президент", - добавил Лавров.