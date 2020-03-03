Какова роль Папы Римского в истории войны: Ватикан открывает архивы

120 фондов архивных документов, состоящих из миллионов страниц, — таков объем Ватиканского архива.

Как говорится в распространенном сегодня сообщении, архивариусы уже подготовили к обнародованию те из них, которые относятся к эпохе Папы Пия XII и Второй мировой войны.

О необходимости этого давно говорили историки и представители еврейских общин:

"мир должен знать правду о том, каково реальное место папы римского в истории".

Противоречивый образ Папы

Католическая Церковь всегда утверждала, что:

Пий XII помог спасти несколько тысяч евреев, спрятав их в религиозных учреждениях Рима во время нацистской оккупации;

отказ папы Римского от словесного нападения на нацистов позволил избежать репрессий против католиков в Европе.

Но слишком многое ставится ему в вину. Например:

Пий XII никогда открыто не осуждал уничтожение евреев нацистским режимом;

он хранил молчание, когда 16 октября 1943 года более тысячи римских евреев были согнаны в их гетто недалеко от Ватикана.

Многие историки приходят к выводу, что хотя этот папа, возможно, и не одобрял антисемитизм Гитлера, он был продуктом традиционного антиеврейского католического учения вплоть до Второго Ватиканского Собора 1962-1965 годов, который положительно изменил католико-еврейские отношения.

"Таким образом, евреи не были приоритетом этого папы, который вместо этого был обеспокоен судьбой католиков и яростно выступал против коммунизма", — утверждают они.

С открытием архивов может появиться новая информация

Ни одна из послевоенных бумаг папы ранее не была опубликована, но в ответ на бурлящие споры почти сразу после его смерти в 1958 году четыре иезуитских священника завершили 16 лет напряженной работы, скомпоновав 11 томов архивных документов.

Их мир увидел в 1981 году.

Комиссия как еврейских, так и католических историков, созданная в 1999 году, решила, что для выяснения всей истории Папы Пия XII необходим еще больший доступ к документам.

И вот, кажется, свершилось

Хотя архивы, охватывающие Вторую Мировую Войну, уже широко опубликованы Ватиканом, теперь исследователи будут иметь прямой доступ к еще большему числу документов.