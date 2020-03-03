120 фондов архивных документов, состоящих из миллионов страниц, — таков объем Ватиканского архива.
Как говорится в распространенном сегодня сообщении, архивариусы уже подготовили к обнародованию те из них, которые относятся к эпохе Папы Пия XII и Второй мировой войны.
О необходимости этого давно говорили историки и представители еврейских общин:
"мир должен знать правду о том, каково реальное место папы римского в истории".
Католическая Церковь всегда утверждала, что:
Но слишком многое ставится ему в вину. Например:
Многие историки приходят к выводу, что хотя этот папа, возможно, и не одобрял антисемитизм Гитлера, он был продуктом традиционного антиеврейского католического учения вплоть до Второго Ватиканского Собора 1962-1965 годов, который положительно изменил католико-еврейские отношения.
"Таким образом, евреи не были приоритетом этого папы, который вместо этого был обеспокоен судьбой католиков и яростно выступал против коммунизма", — утверждают они.
Ни одна из послевоенных бумаг папы ранее не была опубликована, но в ответ на бурлящие споры почти сразу после его смерти в 1958 году четыре иезуитских священника завершили 16 лет напряженной работы, скомпоновав 11 томов архивных документов.
Комиссия как еврейских, так и католических историков, созданная в 1999 году, решила, что для выяснения всей истории Папы Пия XII необходим еще больший доступ к документам.
Хотя архивы, охватывающие Вторую Мировую Войну, уже широко опубликованы Ватиканом, теперь исследователи будут иметь прямой доступ к еще большему числу документов.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.