Больше 130 тысяч беженцев попали в Грецию из Турции

Открытие границ Турции и Евросоюза обернется катастрофой для Европы. Основной удар приняла на себя Греция.

За несколько дней из Турции в европейскую страну перешло больше 130 тысяч человек.

"По состоянию на 09:15, число беженцев, которые покинули нашу страну через (провинцию) Эдирне, составляет 130 469", — сообщил в микроблоге министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Основная масса беженцев — граждане Сирии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сирийцев из Турции буквально выгнали местные жители. Турки начали громить районы, где проживают беженцы.