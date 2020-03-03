Австралийское информагентство "Ассошиэйтед Пресс" закрывается

Национальное информационное агентство Australian Associated Press сегодня опубликовало официальное объявление о том, что оно закрывается.

Как следует из сообщения, до 26 июня 2020 года работу в Australian Associated Press прекратят 170 журналистов.

"Самый печальный день: AAP закрывается после 85 лет служения журналистике", — написал главный редактор AAP Тони Джиллис в своем Twitter.

Качеству потребитель предпочел бесплатность

Главред объяснил принятое учредителями решение тем, что идет постоянное снижение числа подписчиков изданий информагентства из-за того, что любая информация стала распространяться бесплатно на цифровых платформах, в том числе и новостной контент.

"Беспрецедентное влияние цифровых платформ, которые берут контент других людей и распространяют его бесплатно, привело к тому, что слишком многие компании решили больше не использовать профессиональные услуги AAP, — говорится в заявлении компании. — Мы достигли того момента, когда продолжение уже нецелесообразно."

Председатель AAP Кэмпбелл Рид: