2 марта северокорейская армия провела учения дальнобойной артиллерии, во время которых в сторону моря были произведены два запуска ракет.
Такое сообщение сегодня опубликовало Центральное телеграфное агентство республики Северная Корея.
"Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами КНДР товарищ Ким Чен Ын посетил 2 марта огневой полигон артиллерийских подразделений большой дальности Корейской народной армии и лично провел учения", — говорится в сообщении.
Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение" итогом проведенных стрельб.
Напомним, что 2 марта о запуске ракет со стороны КНДР сообщал южнокорейский комитет начальников штабов.
Подробнее об этом читайте в материале на сайте.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.