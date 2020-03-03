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Источник Правда.Ру

В КНДР рассказали, почему "палили" ракетами в сторону Приморья

Мир

2 марта северокорейская армия провела учения дальнобойной артиллерии, во время которых в сторону моря были произведены два запуска ракет.

Такое сообщение сегодня опубликовало Центральное телеграфное агентство республики Северная Корея.

"Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами КНДР товарищ Ким Чен Ын посетил 2 марта огневой полигон артиллерийских подразделений большой дальности Корейской народной армии и лично провел учения", — говорится в сообщении.

Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение" итогом проведенных стрельб.

Напомним, что 2 марта о запуске ракет со стороны КНДР сообщал южнокорейский комитет начальников штабов.

Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

учения ким чен ын северная корея
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