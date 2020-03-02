Сергей Мельничук, экс-командир украинского карательного батальона "Айдар"*, задержан Интерполом в Греции по обвинению в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
Эту информацию подтвердила супруга бывшего карателя, Мила Мельничук, которая была с мужем в момент его задержания на границе.
"Мужа задержали по старому запросу России в Интерпол. Его обвиняют в убийстве двух русских граждан в Ростовской области шесть лет назад. Бред какой-то. Он и не был там никогда. Но Россия тогда на всех политических деятелей Украины запросы подавала", — сказала Мельничук в интервью изданию Strana.ua.
Напомним, что Сергей Мельничук был задержан сегодня на греческой границе. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.
*Организация, запрещенная в России
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".