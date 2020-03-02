Экс-командир "Айдара" действительно арестован по запросу России

Сергей Мельничук, экс-командир украинского карательного батальона "Айдар"*, задержан Интерполом в Греции по обвинению в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Эту информацию подтвердила супруга бывшего карателя, Мила Мельничук, которая была с мужем в момент его задержания на границе.

"Мужа задержали по старому запросу России в Интерпол. Его обвиняют в убийстве двух русских граждан в Ростовской области шесть лет назад. Бред какой-то. Он и не был там никогда. Но Россия тогда на всех политических деятелей Украины запросы подавала", — сказала Мельничук в интервью изданию Strana.ua.

Напомним, что Сергей Мельничук был задержан сегодня на греческой границе. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

*Организация, запрещенная в России