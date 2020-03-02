Пристайко: Я уйду сразу, если Зеленский скажет "давай заканчивать"

Вадим Пристайко, глава МИД Украины, готов прямо сейчас уйти в отставку. Но есть одно "но".

По его словам, он покинет пост только после того, как президент Зеленский сам скажет ему о том, что в его услугах он больше не нуждается.

Свою позицию главный дипломат Незалежной высказал в ответ на заявление главы фракции Верховной рады от партии "Слуга народа" о вероятном "сокращении штатов" в правительстве Украины (об этом подробнее читайте в материале на сайте — прим. ред).

"Корниенко сказал много. С его подачи теперь муссируется слух о том, что Зеленский недоволен нашей работой: моей, премьера и других министров. Мы все, я напомню, достаточно раз говорили, что готовы к отставке. Мы обещали служить народу Украины. Мы были приглашены президентом Зеленским. Если в наших услугах более нет потребности, мы готовы продолжить заниматься чем-то другим. Никакой трагедии тут нет. Я уйду. Несмотря на то, что у меня много нереализованных пока планов", — заявил Пристайко сегодня на своем брифинге.

Приговора пока не прозвучало. Хотя возможности были

По словам министра, он регулярно обсуждает с президентом необходимость продолжения его работы на этой должности:

"Я пока не слышал от него: давай будем заканчивать".

Кстати, второй — после кадровых проблем в правительстве страны — обсуждаемой темой на брифинге главы МВД стала озвученная министром информация о том, что эвакуацией граждан страны, застрявших в китайском городе Ухань, правительство страны заниматься не будет, а "поручит" это дело кому-то из своих "должников" (об этом подробнее — здесь).