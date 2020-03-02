Власти Украины нашли способ "обезопасить граждан страны" от угрозы заражения коронавирусом. Или избежать повторения протестов в Новых Санжарах?
Какими бы целями ни руководствовалось правительство страны, но сегодня оно успокоило жителей Незалежной:
"Радостную новость" сообщил Вадим Пристайко, глава МИД Незалежной.
По его словам,
"одна европейская страна уже согласилась сделать это в ближайшие дни".
"Привлекать для помощи ресурсы других стран более целесообразно, чем организовывать это своими силами. Украина же помогла другим странам забрать их граждан. Теперь мы рассчитываем, что нам отплатят добром за добро. Тем более, что в Китае не так уж много их осталось", — пояснил министр.
Правда, что это за страна, которая полетит за украинцами, он не пояснил.
Напомним, что на единственном рейсе — том самом, пассажиров которого встретили камнями и покрышками жители Новых Санжар — из КНР были эвакуированы граждане Казахстана, Аргентины, Доминиканы, Панамы, Израиля и Черногории.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".