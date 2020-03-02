Украина ищет желающих вывезти украинцев из Уханя

Власти Украины нашли способ "обезопасить граждан страны" от угрозы заражения коронавирусом. Или избежать повторения протестов в Новых Санжарах?

Какими бы целями ни руководствовалось правительство страны, но сегодня оно успокоило жителей Незалежной:

остающихся в Ухане украинцев эвакуировать будут власти другого государства.

"Радостную новость" сообщил Вадим Пристайко, глава МИД Незалежной.

По его словам,

"одна европейская страна уже согласилась сделать это в ближайшие дни".

Самим вывозить невыгодно...

"Привлекать для помощи ресурсы других стран более целесообразно, чем организовывать это своими силами. Украина же помогла другим странам забрать их граждан. Теперь мы рассчитываем, что нам отплатят добром за добро. Тем более, что в Китае не так уж много их осталось", — пояснил министр.

Правда, что это за страна, которая полетит за украинцами, он не пояснил.

Напомним, что на единственном рейсе — том самом, пассажиров которого встретили камнями и покрышками жители Новых Санжар — из КНР были эвакуированы граждане Казахстана, Аргентины, Доминиканы, Панамы, Израиля и Черногории.