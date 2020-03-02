Ранее мировые СМИ сообщали о том, что вооруженный мужчина захватил в заложники 27 человек в торговом центре филиппинской столицы. Полиции Манилы удалось освободить всех заложников. Об этом сообщило издание Rappler.
Сообщается, что посетителей торгового центра пленил бывший его охранник. Он требовал предоставить ему контакт с журналистами и руководством ТЦ. Руководство охранной службы принесло мужчине извинения и выразило готовность уйти в отставку.
Все 27 заложников были освобождены. Пострадал только один заложник, его госпитализировали.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".