В Маниле освободили всех заложников из торгового центра

Ранее мировые СМИ сообщали о том, что вооруженный мужчина захватил в заложники 27 человек в торговом центре филиппинской столицы. Полиции Манилы удалось освободить всех заложников. Об этом сообщило издание Rappler.

Сообщается, что посетителей торгового центра пленил бывший его охранник. Он требовал предоставить ему контакт с журналистами и руководством ТЦ. Руководство охранной службы принесло мужчине извинения и выразило готовность уйти в отставку.

Все 27 заложников были освобождены. Пострадал только один заложник, его госпитализировали.