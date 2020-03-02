Американцы массово отказываются от пива Corona. Причиной этому стала эпидемия коронавируса.
Опрос среди жителей США показывает, что 38% жителей страны
"ни при каких обстоятельствах не купят пиво Corona".
Только 14% выразили поддержку любимому напитку.
Примечательно, что пивной бренд Corona никак не связан с коронавирусом нового типа. Но об этом заявили только 16% респондентов.
Эксперты утверждают, что компании, производящей пиво Corona, грозит банкротство.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".