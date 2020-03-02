Глава фракции партии "Слуга народа" недоволен кабмином Украины

Правительство Украины не выполняет своих обещаний, которые они давали перед выборами. Да и в повседневных делах, которые приходится решать, толку от них мало.

С таким заявлением выступил Александр Корниенко, глава фракции правящей в стране партии "Слуга народа".

По мнению парламентария, его коллеги "не способны управлять страной", потому что

"не могут решить проблемы ни с коронавирусом, ни с тарифами ЖКХ".

"Правительство надо сократить"

Корниенко анонсировал, что на ближайшем заседании Верховной Рады, "профпригодность" кабмина страны будет вынесена на повестку дня.

"Партия ("Слуга народа" — прим. ред) требует институциональных изменений". Возможно, что в правительстве после этого произойдет "сокращение штата", — говорит руководитель фракции.

Еще один "кадровый" вопрос повестки Рады

К слову, напомним, ранее украинские СМИ писали о том, что депутаты будут тогда же, 4 марта, обсуждать отставку премьер — министра, который 1 марта в очередной раз подал заявление об отставке, а 2-го числа, вроде бы, "передумал".

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