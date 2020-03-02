Правительство Украины не выполняет своих обещаний, которые они давали перед выборами. Да и в повседневных делах, которые приходится решать, толку от них мало.
С таким заявлением выступил Александр Корниенко, глава фракции правящей в стране партии "Слуга народа".
По мнению парламентария, его коллеги "не способны управлять страной", потому что
"не могут решить проблемы ни с коронавирусом, ни с тарифами ЖКХ".
Корниенко анонсировал, что на ближайшем заседании Верховной Рады, "профпригодность" кабмина страны будет вынесена на повестку дня.
"Партия ("Слуга народа" — прим. ред) требует институциональных изменений". Возможно, что в правительстве после этого произойдет "сокращение штата", — говорит руководитель фракции.
К слову, напомним, ранее украинские СМИ писали о том, что депутаты будут тогда же, 4 марта, обсуждать отставку премьер — министра, который 1 марта в очередной раз подал заявление об отставке, а 2-го числа, вроде бы, "передумал".
Подробнее об этом читайте на сайте:
Украинский премьер опять хочет уйти в отставку из-за Коломойского
"Леша, ты остаешься?": пранкер пообщался с украинским премьером
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".