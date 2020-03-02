Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, а не заниматься бессмысленными перестановками в правительстве.

"Если говорить об изменениях в правительстве, то будет ли это реальным изменением политического курса, которым сейчас ведут страну? Я говорю вам: нет. Перестановка фамилий, столов, стульев в исполнительной службе ни к чему не приведет, если президент определил курс на продажу земли, на продажу стратегической собственности, на уничтожение отечественной науки, экономики и среднего класса в стране", - заявила политик журналистам после заседания согласительного совета Верховной рады.