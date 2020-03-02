Меган Маркл просит агента найти ей роль в фильме про супергероев

Меган Маркл требует от своего агента найти ей роль второго плана в фильме про супергероев. Актриса специально не хочет сольный фильм, поскольку зрителей будет отвлекать тот факт, что она супруга принца Гарри. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ранее герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл решили отречься от полномочий старших членов королевской семьи. Они переехали в Канаду и хотят зарабатывать на жизнь самостоятельно.